ГУР: окупанти зімітували дронами удар по ЗАЕС, щоб звинуватити в цьому українських воїнів

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, тепер спостерігається нова хвиля провокацій з боку росії стосовно ЗАЕС. Метою таких провокацій є звинувачення України.

Він нагадав, що саме росіяни окупували Запорізьку АЕС, розмістили там війська, техніку, замінували територію станції, а також регулярно проводять звідти запуски ударних дронів.

"Ось сьогодні (росія - ред.) вирішила за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України. Позиція України однозначна - по ядерних об'єктах жодних дій чи провокацій ми не робимо. Агресор повинен піти з атомної станції", - зазначив представник ГУР.