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ГУР: окупанти зімітували дронами удар по ЗАЕС, щоб звинуватити в цьому українських воїнів

10.04.2024 / 15:23
російські окупанти зімітували дронами удар по Запорізькій атомній електростанції, щоб спробувати звинуватити в цьому українських воїнів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, тепер спостерігається нова хвиля провокацій з боку росії стосовно ЗАЕС. Метою таких провокацій є звинувачення України.

Він нагадав, що саме росіяни окупували Запорізьку АЕС, розмістили там війська, техніку, замінували територію станції, а також регулярно проводять звідти запуски ударних дронів.

"Ось сьогодні (росія - ред.) вирішила за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України. Позиція України однозначна - по ядерних об'єктах жодних дій чи провокацій ми не робимо. Агресор повинен піти з атомної станції", - зазначив представник ГУР.

Юсов
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