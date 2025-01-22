Юристи: Відмова або ухилення від проходження ВЛК є незаконними і тягнуть за собою відповідальність

Факти ICTV дізнавалися у юристів безоплатної правничої допомоги, яке покарання передбачене за відмову від проходження медичного огляду у ТЦК.

Відмова або ухилення від проходження ВЛК є незаконними і тягнуть за собою відповідальність. Під час воєнного стану така поведінка кваліфікується як адміністративне правопорушення, що карається штрафом. Однак, якщо особа продовжує ухилятися від ВЛК, до неї можуть бути застосовані більш суворі заходи, зокрема кримінальна відповідальність.

«Сплата штрафу недостатня для уникнення проходження ВЛК. Обов’язок пройти медичний огляд залишається чинним», – зазначають юристи.

Якщо ви не згодні з рішенням ВЛК, у вас є право оскаржити цей висновок. Скаргу можна подати до вищих військово-лікарських комісій або до суду.

Отже, проходження ВЛК є невід’ємною частиною призову на військову службу. Ухилення від цього обов’язку може мати серйозні наслідки.

За відмову від проходження ВЛК передбачена адміністративна відповідальність, тобто штраф. Розміри штрафів визначаються відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 210, 210-1, 211 КУпАП). Наразі це 17 000 – 25 500 грн.

Відмова від медкомісії в ТЦК може бути оформлена як усним, так і письмовим способом. Для військовозобов’язаного не обов’язково щось підписувати. Наразі у працівників ТЦК є бодікамери, які зафіксують відмову. Цього достатньо для складання протоколу.

«Згідно з чинним законодавством України (Кодексом України про адміністративні правопорушення), відмова від проходження ВЛК розглядається як порушення законодавства про оборону та мобілізацію», – говорять юристи.

У разі встановлення факту умисного непроходження військово-лікарської комісії (ВЛК) з метою уникнення мобілізації, особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності.

Цією справою займатимуться територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Саме вони мають право розглядати такі адміністративні правопорушення і приймати рішення про накладення адміністративного стягнення.

У разі встановлення факту адміністративного правопорушення уповноважена особа ТЦК та СП складе протокол. Після цього керівник ТЦК та СП винесе постанову про накладення адміністративного стягнення.

Відповідно до Наказу №4 від 03.01.2025, з 1 березня 2025 року направлення на медичний огляд військово-лікарськими комісіями військовозобов’язаних проводиться за рішенням керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, начальників центрів рекрутингу Збройних Сил України виключно на підставі направлення, яке формується в електронній формі.

Документація, яка створюється (заповнюється) в процесі військово-лікарської експертизи, з 1 березня 2025 року створюється виключно в електронній формі.