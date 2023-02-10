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ГУР: путін не досяг жодних стратегічних завдань, які оголошував на початку війни проти України

10.02.2023 / 17:41
ГУР: путін не досяг жодних стратегічних завдань, які оголошував на початку війни проти України
російський диктатор володимир путін не досяг жодних стратегічних завдань, цілей, які оголошував на початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.

"Завдання рф окупувати схід та вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до кінця березня - це суто пропагандистська задача, не обґрунтована у військовому сенсі", - зазначив Юсов.

При цьому, як зазначив представник розвідки, ворог залишається сильним та чисельним, є значне поповнення живої сили.

"Продовжуються публічні сварки між вежами Кремля і воєнно-політичним керівництвом. Наступ агресора - це черговий етап, рф не зупиняла спроб наступальних дій", - підкреслив Юсов.

За його словами, ворог розуміє, боїться, поспішає і враховує фактор постачання озброєнь від партнерів України та союзників. Також тут відіграє і фактор погодних умов, підготовка українських Сил оборони та інші.

"Війна, яку веде рф, путін і власне російський народ, який підтримує цю війну, - це війна геноцидного характеру. Мирне населення - це одна з цілей росії у війні: знищення, розпорошення, депортація і зрештою русифікація мирного населення", - каже Юсов.

Втім, як підсумок він додав, що разом з цим всім ракетний терор, путін буде продовжувати.

Нагадаємо, російські війська вторглися до України за наказом путіна 24 лютого 2022 року. Тоді ж було заявлено, що метою "спеціальної військової операції" є "демілітаризація" та "денацифікація" України.

ГУР, Юсов
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