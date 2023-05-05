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Юсов: росія може готувати провокації на 9 травня проти свого цивільного населення

08.05.2023 / 09:10
росія може готувати чергові провокації проти цивільного населення, а також проти білорусі до 9 травня.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - зазначив Юсов, повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Facebook.

Водночас він припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти білорусів: така російська "операція під фальшивим прапором" може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", - наголосив Юсов.

ГУР, Юсов
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