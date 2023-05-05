Войти | Зарегистрироваться
13:40

пятница,
05 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Юсов: російський режим боїться України та власних спецслужб

04.05.2023 / 17:27
Головне управління розвідки Міноборони заявило, що не буде коментувати російські інформаційно-психологічні операції

Представник ГУР Андрій Юсов сказав про це щодо заяви фсб про арешт кілька громадян України та рф, передає "Громадське".

Ті нібито готували замах на російське керівництво окупованого Криму.

Юсов зазначив, що російський режим боїться України та власних спецслужб.

"І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов'язково буде. Найбезпечніший шлях для них – добровільно здатись у руки українському правосуддю", – додав він.

ГУР, Юсов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 мая
4 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.