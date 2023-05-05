На кремль могли напасти Люберці, Рязань, Тамбов чи Саратов, - у соцмережах відреагували на атаку дронів

Відео з підозрілими "очевидцями" так званої "атаки" опублікував Telegram-канал Обережно, новини.

На кадрах можна помітити, що в певний момент двоє невідомих людей на даху робочої резиденції президента РФ, помітили БПЛА і пригнулися. Після вибуху "свідки" події зосталися на бані.

У соцмережах цих двох назвали "співробітниками Кремлівської ППО". Силовики з антидроновими рушницями буцімто "знаходяться там і вдень, і вночі".

Користувачі Мережі пожартували, що "коригувальниками" польоту безпілотника могли стати керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов та начальник СБУ Василь Малюк.

Зазначимо, що в соцмережах висловили свій скепсис щодо цієї так званої "атаки". Насамперед, там не можуть пояснити, чого дрон летів зі сходу - з протилежної від України сторони? Також користувачі ставлять запитання: хто ті двоє людей "в дивному одязі" на бані Кремля? Крім того, не зрозуміло, чому між "атакою" та новинами ЗМІ та блогах пройшла 12-годинна пауза?

"Якщо судити за напрямом руху дронів, то на Кремль могли напасти Люберці, Рязань, Тамбов чи Саратов", - іронізують в соціальних мережах, а також публікують карти з "позиціями" звідки могли завдати "удару".