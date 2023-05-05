Мінреінтеграції готує постанові про утворення центрів підтримки цивільного населення в умовах війни

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Документ, розроблений міністерством, став предметом обговорення на міжвідомчій нараді під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук. Зазначається, що учасники заходу підкреслили важливість створення дієвого механізму реагування на актуальні запити громадян.

Документ було розроблено на виконання Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. Наразі він перебуває на погодженні в центральних органах виконавчої влади.

"Потреба у комплексному вирішенні тих чи інших проблем ВПО, ветеранів і постраждалих від війни зростає. Тож такі центри при ОВА відіграватимуть ключову роль у взаємодії та координації між органами виконавчої влади, громадськими й волонтерськими організаціями", - зазначають у міністерстві.