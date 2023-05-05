Рада звільнила від служби військових, близькі родичі яких загинули під час війни

За ухвалення законопроєкту №8009 в цілому проголосував 291 депутат за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом запроваджується право для військовослужбовців на звільнення з військової служби під час воєнного стану за умови, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Раніше Рада звільнила від мобілізації тих, хто врадив на війні близьких родичів, але це не стосувалося звільнення зі служби військових.

У пояснювальній записці вказано, що ухвалення даного законопроєкту сприятиме відновленню принципу справедливості, адже пропонується аналогічним чином врахувати інтереси військовослужбовців.