У кремлі прокоментували "мирний план" Туреччини

Про це сказав речник кремля дмитро пєсков на брифінгу у понеділок, 18 листопада.

"Варіант заморозки по лінії бойового зіткнення апріорі є неприйнятним для російської сторони", – заявив він.

пєсков нагадав про ультиматум, який висунув російський диктатор володимир путін у червні поточного року для завершення війни. За його словами, ці умови "повністю зберігають свою актуальність".

А на запитання, чи не обговорювали лідери росії та Туреччини в ході останніх контактів план Ердогана щодо заморожування військових дій в Україні, він відповів: "Ні, це не обговорювалося, і ми звернули увагу на ці публікації, але поки що не володіємо жодними даними щодо цього , не знаємо, про що може йтися".

Раніше ЗМІ повідомили, що Ердоган планує представити свій "мирний план" щодо війни росії проти України на саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро. Він передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін.

Тим часом у кремлі сьогодні оголосили про "новий виток напруги" у війні, через начебто рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні бити по росії американськими балістичними ракетами.