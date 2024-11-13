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Розвідка Британії: Середньодобові втрати російських військових у жовтні склали 1354 особи

19.11.2024 / 14:21
Розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії у живій силі впродовж жовтня та перших 12 днів листопада.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Британська розвідка розповіла, що жовтень 2024 року став важким місяцем війни для Росії, з рекордними втратами серед російських військ в Україні.

Із посиланням на дані Генерального штабу Збройних сил України військові зазначили, що середньодобові втрати російських військових у жовтні склали 1354 особи – це найвищий показник з початку війни. Ці цифри охоплюють як загиблих, так і поранених.

Як зазначають військові аналітики, за перші 12 днів листопада втрати російських військ залишалися на високому рівні, з середньодобовим показником 1498 осіб. Це свідчить про те, що тенденція до зростання втрат російських військ ймовірно продовжиться.

Розвідка Британії також зазначила, що у жовтні росія також зазнала найбільших місячних втрат за весь період війни – 41 980 осіб, що значно перевищує попередній рекорд у 39 110 осіб, зафіксований у травні 2024 року. За останніми підрахунками, з початку війни Росія, ймовірно, втратила понад 700 тисяч осіб.

Також британці звернули увагу на те, що росія збільшила темпи наступальних операцій, зокрема: у районах Курська, на сході річки Оскіл, біля Торецька, Покровська та Вугледара.

Очікується, що ці наступальні дії продовжуватимуться і протягом зимового періоду, з високою ймовірністю росія зазнаватиме ще більших втрат.

Міноборони
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