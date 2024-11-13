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Координатор ООН: Міжнародне співтовариство має продовжувати підтримку України

19.11.2024 / 09:10
Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале рішуче засудив удари збройних сил рф по Сумах та Одесі.

"Унаслідок неприйнятних ударів збройних сил російської федерації вчора ввечері та сьогодні вдень у містах Суми та Одеса загинули й дістали поранення десятки мирних жителів, зокрема діти. Через обстріли житлових кварталів були вибиті тисячі вікон, при цьому температура стрімко знижується", - наведено слова Шмале в пресрелізі представництва ООН в Україні на сайті в понеділок.

Він зазначив, що ці обстріли послідували за масштабними ударами по енергетичній інфраструктурі у вихідні. Через це у всій країні вразливі мирні жителі залишилися без електроенергії і зіткнулися з перебоями таких основних послуг, як водопостачання та опалення.

"Мирні жителі та цивільна інфраструктура захищені нормами міжнародного гуманітарного права і не мають зазнавати ударів. Наближається трагічна дата - 1 000 днів з моменту ескалації бойових дій, а нестерпні страждання народу України тільки посилюються. Визнаючи незламну рішучість жителів України подолати важкі випробування, міжнародне співтовариство має продовжувати підтримку, що має вирішальне значення для надання життєво необхідної допомоги", - наголосив Шмале.

ООН, Шмале
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