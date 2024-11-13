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Reuters: Резиденцію Нетаньяху було атаковано двома бомбами

18.11.2024 / 17:27
Дві бомби атакували резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху.

Зазначається, що атака була здійснена запальними бомбами, інформує Reuters.

Згідно з інформацією, бомби були знайдені у суботу, 16 листопада, на території будинку Нетаньяху в місті Кесарія на півночі Ізраїлю. Бомби впали в сад. Ні Нетаньяху, ні його сім'я не було в резиденції у момент атаки. Також не повідомляється про жодні пошкодження.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про перетин "усіх червоних ліній".

"Неможливо, щоб прем'єр-міністр Ізраїлю, якому погрожує Іран та його ставленики, які намагаються вбити його, піддавався таким же погрозам вдома", - наголосив Кац.

Водночас президент Ізраїлю Іцхак Герцог засудив інцидент і повідомив про початок розслідування.

Нетаньяху, Ізраїль
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