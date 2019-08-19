Украина и Израиль хотят расширить Соглашение о свободной торговле и на сферу услуг

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге в Киеве с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху 19 августа.

"Израиль остается ключевым торговым партнером Украины в регионе Ближнего Востока - наш совокупный товарооборот превысил $1 млрд. Не сомневаюсь - скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию Соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем, которое, надеюсь, в ближайшее время будет ратифицировано израильской стороной. Мы также договорились без задержек начать работу по расширению Соглашения и на сферу услуг", - сказал Зеленский.

Он также пригласил израильские компании инвестировать и приходить работать в Украину, в частности в сфере строительства дорог и инфраструктурных проектов, медицины, образования, энергообеспечения и ИТ.

По словам Зеленского, Украина привлечет опыт Израиля во внедрении инноваций, поддержке стартапов и реализации научно-исследовательских разработок.

"Мы обсудили возможность открытия отдельных офисов по развитию этих отраслей соответственно в Иерусалиме и Киеве. Я вижу большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в этих направлениях", - отметил Президент.

Напомним, Украина и Израиль в январе 2019 страны подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Новая ЗСТ должно либерализовать торговлю между двумя странами, а именно: отменить ввозные пошлины на промышленные товары.

11 июля Верховная Рада ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.

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