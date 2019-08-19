АМКУ расследует картельный сговор Минэнерго и энергетических компаний

Антимонопольный комитет начал расследование по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий ряда компаний с участием Минэнергоугля при определении цен на энергетический уголь для нужд ТЭС и ТЭЦ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет установил, что в течение 2017-2018 годов Министерство энергетики и угольной промышленности с участием компаний "Держвуглепостач", "Донбассэнерго", "ДТЭК Энерго", "Укринтерэнерго", "Черкасское химволокно", "Технова", проводило совещания для достижения договоренностей по ценам на угольную продукцию госпредприятий для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ, что подтверждено протоколами этих совещаний.

Указанные компании являются потенциальными конкурентами. Поддержание указанными компаниями предложений относительно повышения цен угольной продукции для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ до согласованного уровня, могло привести к искажению конкуренции на соответствующих рынках.

Поэтому АМКУ начал дело по признакам сговора этих частных и государственных компаний, пишут "Наши деньги".

Против Минэнергоугля открыто дело по признакам склонения субъектов хозяйствования к совершению антиконкурентих согласованных действий и создания условий для совершения таких нарушений.

Никаких сроков проведения расследования АМКУ не сообщил. Эти сроки - нерегламентированные.

Напомним, в 2018 году сообщалось о совещании в Минэнерго, где министр Игорь Насалик предложил поднять базовую цену энергетического угля для государственных угледобывающих предприятий на 10,5% от существующего уровня.

Представители вышеуказанных компаний 30 ноября 2018 года единогласно согласились с этим предложением.

Игорь Насалик отметил, что повышение базовой цены улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий и топливно-энергетического комплекса.

В протоколе указано, что потребность тепловых электростанций на 2019 год составляет 28,2 млн тонн угля, из них от госпредприятия "Держвуглепостач" нужно только 10% - 2,8 млн грн.

По данным источника "Наших грошей", принятие решения на том заседании Минэнергоугля позволило поднять цены на уголь и группе ДТЭК Рината Ахметова, которая добывает около 24 млн тонн угля в год.

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