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Бербок: Якщо додаткову зброю не надати, Україна буде менш здатною захистити нас

13.01.2025 / 14:21
Міністерка закордонних справ Німеччини та співлідерка "Зелених" Анналена Бербок наполягає, що Берлін мав би надати Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Коментарі очільниці МЗС пролунали під час спілкування зі ЗМІ на полях зустрічі у Саудівській Аравії стосовно майбутнього Сирії.

Бербок на запитання Spiegel в контексті нібито блокування канцлером Шольцом додаткового пакета допомоги для України висловила думку, що якщо додаткову зброю не надати, Україна "буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас".

Вона додала, що надання Україні допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи та безпосередньо Німеччини.

Бербок, Німеччина
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