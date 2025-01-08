Бербок: Якщо додаткову зброю не надати, Україна буде менш здатною захистити нас

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Коментарі очільниці МЗС пролунали під час спілкування зі ЗМІ на полях зустрічі у Саудівській Аравії стосовно майбутнього Сирії.

Бербок на запитання Spiegel в контексті нібито блокування канцлером Шольцом додаткового пакета допомоги для України висловила думку, що якщо додаткову зброю не надати, Україна "буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас".

Вона додала, що надання Україні допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи та безпосередньо Німеччини.