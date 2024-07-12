Бербок: путінська росія наразі є найбільшою загрозою безпеці для нас і нашого миру в Європі

Її заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи рішення щодо розміщення в Німеччині далекобійних ракет, Бербок зазначила, що кремлівський правитель владімір путін "постійно розширює арсенал, яким він загрожує нашій свободі в Європі".

"Ми повинні захистити себе і наших балтійських партнерів від цього, в тому числі за допомогою посилення стримування і додаткового озброєння", – підкреслила очільниця німецького МЗС.

За її словами, путін вже "порвав з договорами про роззброєння і нашою спільною європейською мирною архітектурою" багато років тому.

"Він хоче налякати нас, чинити на нас тиск і розділити наші суспільства", – додала Бербок.

Хоча Німеччина прагне інших відносин з росією, сумна правда, за словами Бербок, полягає в тому, що "путінська росія наразі є найбільшою загрозою безпеці для нас і нашого миру в Європі".