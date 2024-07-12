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Бербок: путінська росія наразі є найбільшою загрозою безпеці для нас і нашого миру в Європі

22.07.2024 / 14:21
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила на захист запланованого розміщення американських ракет дальнього радіуса дії "Томагавк" на території країни.

Її заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи рішення щодо розміщення в Німеччині далекобійних ракет, Бербок зазначила, що кремлівський правитель владімір путін "постійно розширює арсенал, яким він загрожує нашій свободі в Європі".

"Ми повинні захистити себе і наших балтійських партнерів від цього, в тому числі за допомогою посилення стримування і додаткового озброєння", – підкреслила очільниця німецького МЗС.

За її словами, путін вже "порвав з договорами про роззброєння і нашою спільною європейською мирною архітектурою" багато років тому.

"Він хоче налякати нас, чинити на нас тиск і розділити наші суспільства", – додала Бербок.

Хоча Німеччина прагне інших відносин з росією, сумна правда, за словами Бербок, полягає в тому, що "путінська росія наразі є найбільшою загрозою безпеці для нас і нашого миру в Європі".

Бербок, Німеччина, Томагавк
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