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Німеччина про погрози рф: Ми не будемо залякані такими заявами

30.07.2024 / 14:21
У німецькому уряді заявляють, що погрози росії щодо запланованого розміщення в Німеччині озброєнь великої дальності не призведуть до зміни курсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Берлін відреагував на заяви правителя росії владіміра путіна щодо розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині.

"Ми не будемо залякані такими заявами", – заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини.

У відомстві зазначили, що росія роками озброюється і веде загарбницьку війну в Європі проти України, а Німеччина повинна реагувати на це.

путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

Німеччина, Томагавк
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