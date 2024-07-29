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Washington Post: США та Японія планують зміцнити військове партнерство

29.07.2024 / 18:30
Білий дім планує посилити заходи для стримування Китаю, тому Сполучені Штати і Японія планують зміцнити військове партнерство та незабаром оголосять про перші кроки з модернізації командування їхніх Збройних сил у Японії.

Білий дім планує посилити заходи для стримування Китаю, тому Сполучені Штати і Японія планують зміцнити військове партнерство та незабаром оголосять про перші кроки з модернізації командування їхніх Збройних сил у Японії.

Про це пише Washington Post.

Як зазначає видання, через те, що Китай і Північна Корея сприяють війні росії проти України США та Японія дедалі більше стурбовані загрозами, які стоять перед Європою та Азією.

Також обидва союзники побоюються, що непокора москви Заходу може підштовхнути Пекін до вторгнення на Тайвань.

Японія планує створити об’єднане оперативне командування до березня 2025 року для кращої координації своїх моряків, пілотів, піхотинців і морської піхоти.

Очікується, що для узгодження з новим командуванням Японії американський міністр оборони Ллойд Остін оголосить про модернізацію нинішнього штабу Збройних сил США в Японії, який здебільшого є адміністративним офісом, до штабу загального призначення або Об’єднаних сил.

«Це дійсно має історичне значення, оскільки воно стосується альянсу та наших військових зв’язків з Японією», – заявив неназваний високопоставлений військовий чиновник.

Журналісти зазначають, що поглиблення відносин у сфері оборони є частиною індійсько-тихоокеанської стратегії адміністрації Джо Байдена, яка шукає противагу зростанню китайської агресії шляхом зміцнення відносин з країнами-однодумцями.

Під час свого візиту до Токіо глава Пентагону Ллойд Остін і держсекретар США Ентоні Блінкен говоритимуть про домовленості щодо збільшення спільного виробництва зброї та розширення оборонно-промислової співпраці, досягнуті між японським прем’єр-міністром Фуміо Кішідою і президентом Байденом у квітні.

За даними співрозмовників Washington Post, представники США та Японії обговорять спільне виробництво ракет для систем Patriot, які потрібні Україні. Майбутні спільні проєкти також можуть передбачати виготовлення ракет класу повітря-повітря середньої дальності.

Джерела пояснили, що Японія не експортує летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни, але має змогу продавати озброєння США, виготовлене за американською ліцензією, а Вашингтон, зі свого боку, може передати таку зброю союзникам.

Окрім того, у Токіо також відбудеться тристороння зустріч міністрів оборони США, Японії та Південної Кореї.

Вони підпишуть нову рамкову програму співпраці, яка встановлює щорічні тристоронні навчання Freedom Edge, а також попередження про ракетну загрозу в режимі реального часу серед трьох партнерів.

США, Японія
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