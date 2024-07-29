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Bloomberg: Донори-демократи мобілізуються, щоб допомогти Гарріс скоротити розрив з Трампом у зборі коштів

29.07.2024 / 17:27
На передвиборчу кампанію кандидатки у президенти США Камали Гарріс за тиждень зібрали $200 млн.

Це рекордний результат, сказав речник кампанії Майкл Тайлер, повідомляє Bloomberg.

66% коштів надіслали донори, які зробили пожертвування вперше.

Такі результати можуть демонструвати сплеск ентузіазму серед демократів щодо висування Гарріс.

Донори-демократи з Волл-стріт мобілізуються, щоб допомогти Гарріс скоротити розрив у зборі коштів з кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом.

АР пише, що понад 170 тис. волонтерів зголосилися допомогти кампанії Гарріс з телефонним банкінгом, агітацією та іншими заходами.

У суботу Гарріс провела агітаційний захід у Піттсфілді, штат Массачусетс. Вона залучила сотні людей до збору коштів. Збір прогнозували на рівні $400 тис, але зібрали близько $1,4 млн.

Гарріс
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