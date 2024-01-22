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Посол: Події 2023 року в Чорному морі стали справжньою перемогою України

23.01.2024 / 17:27
Події 2023 року в Чорному морі стали справжньою перемогою України, яка мала геостратегічний і економічний ефект. Тоді Збройні Сили України зруйнували практично 20% російського флоту.

Як пише gazeta.ua, про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомив посол Британії в Україні Мартін Гарріс.

"Це дуже велике досягнення. Ми вважаємо, що ЗСУ зруйнували практично 20% російського флоту. І ви також відігнали російський флот на 300 км з Севастополя - до Новоросійська", - сказав він.

За словами дипломата, у результаті дій українських військових - захід Чорного моря відкрився для українського експорту. Гарріс зокрема зауважив, що новий коридор працює, однак - це "не тільки зерновий коридор, це коридор для всіх товарів української економіки".

Посол звернув увагу на те, що внаслідок цих подій у 2023 році в України було зростання економіки 4,8% - набагато більше за прогноз Міжнародного валютного фонду.

"Це досягнення ЗСУ мало геостратегічний і економічний ефект. Я думаю, що це був дуже важливий момент у 2023 році. Те, що сталося в Чорному морі, - це насправді перемога України", - підсумував дипломат.

Гарріс, Чорне море
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