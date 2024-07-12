CNN: Топпредставники Демократичної партії публічно виступили на підтримку Камали Гарріс

Про це пише CNN у понеділок, 22 липня.

Низка топпредставників Демократичної партії США, котрих ЗМІ називали потенційними кандидатами у президенти, публічно виступили на підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс.

Зокрема висунення Гарріс кандидаткою у президенти США від Демократичної партії підтримали губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер, губернатор Мериленду Вес Мур, губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер та губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

Раніше усіх цих осіб розглядали як альтернативних кандидатів від партії. Наразі невідомо, чи вони не братимуть участь у кампанії як кандидати у віцепрезиденти самої Гарріс.

Незалежний сенатор від Західної Вірджинії Джо Манчин, який також розглядався як потенційний претендент від демократів, спростував наміри брати участь у партійному змаганні.

Це збільшує шанси того, що делегати Демпартії, котрі раніше підтримали висунення Байдена, засвідчать підтримку Камалі Гарріс, зробивши її офіційною кандидаткою на найвищу посаду у США.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден заявив, що завершує свою передвиборчу кампанію та підтримує віцепрезидентку Камалу Гарріс балотуватися замість нього.