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Рейтинг Гарріс серед дорослих американців стабільно зростає

20.08.2024 / 14:21
Рейтинг віцепрезидентки США Камали Гарріс серед дорослих американців стабільно зростає.

Про це свідчить нове опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, повідомляє "Європейська правда".

Близько половини дорослого населення США – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Це значно більше, ніж 39%, які були зафіксовані у неї на початку літа – до того, як поганий виступ президента Джо Байдена призвів до його виходу з президентських перегонів.

Такий показник свідчить не лише про зростання схвалення Гарріс у порівнянні з її особистим рейтином, але й у порівнянні з рейтингом Джо Байдена перед його виходом з перегонів, коли 38% американців сказали, що мають про нього позитивну думку.

Результат Гарріс також кращий, ніж у республіканця Дональда Трампа, до якогого позитивно ставиться 41% дорослих американців.

Байден, Трамп, Гарріс
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