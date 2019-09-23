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Байден призывает расследовать давление Трампа на Зеленского

23.09.2019 / 09:02
Байден призывает расследовать давление Трампа на Зеленского
Кандидат в президенты США Джо Байден призвал провести расследование относительно возможного давления действующего главы государства Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Reuters.

Во время агитации кандидат в президенты назвал действия Трампа "злоупотреблением властью". По словам Байдена, действующий президент США использует любую возможность чтобы запятнать его.

Дословно: "Похоже это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи у Соединенных Штатов, и расспрашивать обо мне."

Также Байден призвал избирателей отстранить Трампа, но не упомянул об Украине, и прекратить его злоупотребления властью.

Напомним: Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона по поводу жалобы сотрудника его ведомства после разговора президента Дональда Трампа якобы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

21 сентября Джо Байден опубликовал заявление после сообщений о давлении Трампа на президента Украины, где назвал поведение президента США отвратительным.

Дональд Трамп отрицает, что в его телефонном разговоре с Владимиром Зеленским были какие-то незаконные требования к украинской власти.

Конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.

По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

У Трампа было два телефонных разговора с Зеленским. В первом, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Второй разговор был 21 июля. Он задокументирован на сайте президента Зеленского.

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давление, Байден, Трамп, Зеленский
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