Одно из перспективных предпринимательских направлений в Европейском союзе – это Эстония. Локация идеально подходит для разных сфер бизнеса. Для регистрации компании в этой юрисдикции необходимо выполнить ряд простых условий, что выгодно отличает страну от других в Европе. На фоне этого очень часто появляются вопросы: «Может ли иностранец создать компанию в Эстонии? Что для этого нужно?». Компания Maira Consult готова подробно ответить на них на своих консультациях.

Особенности создания компаний в Эстонии иностранцами

В Эстонии множество преимуществ для иностранцев, которые хотят открыть фирму в этой юрисдикции. И в первую очередь – это отсутствие бюрократии в сочетании с европейским прозрачным законодательством и высокой репутацией. Далее мы рассмотрим особенности эстонских компаний:

Самая популярная форма компаний в Эстонии – OÜ. Для такого типа фирм название должно включать все слово или сокращение, которое подтверждает ограниченную ответственность компании.

Зарегистрировать фирму иностранцам можно в онлайн-формате.

Директором предприятия может стать любое физлицо. Также нет требований к резиденству.

Для обществ необходимо наличие акционеров (для каждой формы свое количество).

Для компаний OÜ необходимо ежегодно подавать финансовый отчет. Для этого нужно составить документ и отправить его в Коммерческий реестр. Крайний срок – 30 июня.

Вся информация Коммерческого реестра является открытой, поэтому каждый сможет найти сведения про выбранную фирму.

Уставной капитал для OÜ равен 0,01 евро. Его обязательно нужно оплачивать при распределении прибыли или выплате дивидендов.

Корпоративный налог к Эстонии самый низкий, т.к. равен нулю. Однако это касается только нераспределенной прибыли.

Корпоративный налог при распределении прибыли равен 20%.

В Эстонии есть ставка НДС, которая равна 22% для оборота товаров на территории страны. На территории ЕС НДС равен 0%.

Виды компаний в Эстонии

Наиболее популярными формами в Эстонии являются три: общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и предприниматель физлицо. Примечательно, что с любым видом может иностранец создать компанию в Эстонии. Какие особенности есть в каждой?

Общество с ограниченной ответственностью (OÜ)

Эта форма самая распространенная на территории Эстонии, ведь для нее достаточно одного основателя. Он также может стать членом правления. Ключевые особенности OÜ:

необходимо зарегистрировать юридический адрес;

в Эстонии иностранцы должны нанять контактное лицо;

уставный капитал для этой формы начинается с 0,01 евро;

обязательства компании находятся в пределах уставного капитала (исключение, если он меньше 2500 евро, тогда недостаток суммы вносит собственник).

Акционерное общество

Особенности компаний такого типа:

минимальный устав акционерного общества – 25 000 евро;

в компании должен быть минимум один акционер;

акции необходимо регистрировать в реестре ценных бумаг и размещать на бирже;

управление осуществляется общим собранием акционеров.

Предприниматель физлицо (FIE)

Что нужно знать при регистрации FIE:

для создания такой фирмы не нужно иметь стартовый капитал;

предприниматель отвечает всем имуществом по обязательствам;

должен оплачивать 33% социального налога с доходов.

Чем может помочь Maira Consult в регистрации фирмы?

Открытие бизнеса на территории Эстонии требует хороших знаний европейского законодательства, ведь оно значительно отличается от украинского. Именно поэтому для быстрой и правильной регистрации предприятия лучше воспользоваться услугами юристов Maira Consult.

Какие у нас преимущества:

индивидуальный подход к каждому клиенту;

помощь в выборе правильной формы компании и налогового режима;

информационная поддержка на каждом этапе регистрации;

отсутствие задержек в работе.

Итак, теперь вы знаете, может ли иностранец создать компанию в Эстонии. Если вам нужны более подробные сведения, запишитесь на консультацию в Maira Consult в удобном для вас формате.