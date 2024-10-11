Одно из перспективных предпринимательских направлений в Европейском союзе – это Эстония. Локация идеально подходит для разных сфер бизнеса. Для регистрации компании в этой юрисдикции необходимо выполнить ряд простых условий, что выгодно отличает страну от других в Европе. На фоне этого очень часто появляются вопросы: «Может ли иностранец создать компанию в Эстонии? Что для этого нужно?». Компания Maira Consult готова подробно ответить на них на своих консультациях.
Особенности создания компаний в Эстонии иностранцами
В Эстонии множество преимуществ для иностранцев, которые хотят открыть фирму в этой юрисдикции. И в первую очередь – это отсутствие бюрократии в сочетании с европейским прозрачным законодательством и высокой репутацией. Далее мы рассмотрим особенности эстонских компаний:
- Самая популярная форма компаний в Эстонии – OÜ. Для такого типа фирм название должно включать все слово или сокращение, которое подтверждает ограниченную ответственность компании.
- Зарегистрировать фирму иностранцам можно в онлайн-формате.
- Директором предприятия может стать любое физлицо. Также нет требований к резиденству.
- Для обществ необходимо наличие акционеров (для каждой формы свое количество).
- Для компаний OÜ необходимо ежегодно подавать финансовый отчет. Для этого нужно составить документ и отправить его в Коммерческий реестр. Крайний срок – 30 июня.
- Вся информация Коммерческого реестра является открытой, поэтому каждый сможет найти сведения про выбранную фирму.
- Уставной капитал для OÜ равен 0,01 евро. Его обязательно нужно оплачивать при распределении прибыли или выплате дивидендов.
- Корпоративный налог к Эстонии самый низкий, т.к. равен нулю. Однако это касается только нераспределенной прибыли.
- Корпоративный налог при распределении прибыли равен 20%.
- В Эстонии есть ставка НДС, которая равна 22% для оборота товаров на территории страны. На территории ЕС НДС равен 0%.
Виды компаний в Эстонии
Наиболее популярными формами в Эстонии являются три: общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и предприниматель физлицо. Примечательно, что с любым видом может иностранец создать компанию в Эстонии. Какие особенности есть в каждой?
Общество с ограниченной ответственностью (OÜ)
Эта форма самая распространенная на территории Эстонии, ведь для нее достаточно одного основателя. Он также может стать членом правления. Ключевые особенности OÜ:
- необходимо зарегистрировать юридический адрес;
- в Эстонии иностранцы должны нанять контактное лицо;
- уставный капитал для этой формы начинается с 0,01 евро;
- обязательства компании находятся в пределах уставного капитала (исключение, если он меньше 2500 евро, тогда недостаток суммы вносит собственник).
Акционерное общество
Особенности компаний такого типа:
- минимальный устав акционерного общества – 25 000 евро;
- в компании должен быть минимум один акционер;
- акции необходимо регистрировать в реестре ценных бумаг и размещать на бирже;
- управление осуществляется общим собранием акционеров.
Предприниматель физлицо (FIE)
Что нужно знать при регистрации FIE:
- для создания такой фирмы не нужно иметь стартовый капитал;
- предприниматель отвечает всем имуществом по обязательствам;
- должен оплачивать 33% социального налога с доходов.
Чем может помочь Maira Consult в регистрации фирмы?
Открытие бизнеса на территории Эстонии требует хороших знаний европейского законодательства, ведь оно значительно отличается от украинского. Именно поэтому для быстрой и правильной регистрации предприятия лучше воспользоваться услугами юристов Maira Consult.
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- помощь в выборе правильной формы компании и налогового режима;
- информационная поддержка на каждом этапе регистрации;
- отсутствие задержек в работе.
Итак, теперь вы знаете, может ли иностранец создать компанию в Эстонии. Если вам нужны более подробные сведения, запишитесь на консультацию в Maira Consult в удобном для вас формате.