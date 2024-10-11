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Может ли иностранец создать компанию в Эстонии?

23.10.2024 / 20:29
Может ли иностранец создать компанию в Эстонии?
Одно из перспективных предпринимательских направлений в Европейском союзе – это Эстония. Локация идеально подходит для разных сфер бизнеса. Для регистрации компании в этой юрисдикции необходимо выполнить ряд простых условий, что выгодно отличает страну от других в Европе. На фоне этого очень часто появляются вопросы: «Может ли иностранец создать компанию в Эстонии? Что для этого нужно?». Компания Maira Consult готова подробно ответить на них на своих консультациях.

Одно из перспективных предпринимательских направлений в Европейском союзе – это Эстония. Локация идеально подходит для разных сфер бизнеса. Для регистрации компании в этой юрисдикции необходимо выполнить ряд простых условий, что выгодно отличает страну от других в Европе. На фоне этого очень часто появляются вопросы: «Может ли иностранец создать компанию в Эстонии? Что для этого нужно?». Компания Maira Consult готова подробно ответить на них на своих консультациях.

Особенности создания компаний в Эстонии иностранцами

В Эстонии множество преимуществ для иностранцев, которые хотят открыть фирму в этой юрисдикции. И в первую очередь – это отсутствие бюрократии в сочетании с европейским прозрачным законодательством и высокой репутацией. Далее мы рассмотрим особенности эстонских компаний:

  • Самая популярная форма компаний в Эстонии – OÜ. Для такого типа фирм название должно включать все слово или сокращение, которое подтверждает ограниченную ответственность компании.
  • Зарегистрировать фирму иностранцам можно в онлайн-формате.
  • Директором предприятия может стать любое физлицо. Также нет требований к резиденству.
  • Для обществ необходимо наличие акционеров (для каждой формы свое количество).
  • Для компаний OÜ необходимо ежегодно подавать финансовый отчет. Для этого нужно составить документ и отправить его в Коммерческий реестр. Крайний срок – 30 июня.
  • Вся информация Коммерческого реестра является открытой, поэтому каждый сможет найти сведения про выбранную фирму.
  • Уставной капитал для OÜ равен 0,01 евро. Его обязательно нужно оплачивать при распределении прибыли или выплате дивидендов.
  • Корпоративный налог к Эстонии самый низкий, т.к. равен нулю. Однако это касается только нераспределенной прибыли.
  • Корпоративный налог при распределении прибыли равен 20%.
  • В Эстонии есть ставка НДС, которая равна 22% для оборота товаров на территории страны. На территории ЕС НДС равен 0%.

Виды компаний в Эстонии

создать компанию в Эстонии

Наиболее популярными формами в Эстонии являются три: общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и предприниматель физлицо. Примечательно, что с любым видом может иностранец создать компанию в Эстонии. Какие особенности есть в каждой?

Общество с ограниченной ответственностью (OÜ)

Эта форма самая распространенная на территории Эстонии, ведь для нее достаточно одного основателя. Он также может стать членом правления. Ключевые особенности OÜ:

  • необходимо зарегистрировать юридический адрес;
  • в Эстонии иностранцы должны нанять контактное лицо;
  • уставный капитал для этой формы начинается с 0,01 евро;
  • обязательства компании находятся в пределах уставного капитала (исключение, если он меньше 2500 евро, тогда недостаток суммы вносит собственник).

Акционерное общество

Особенности компаний такого типа:

  • минимальный устав акционерного общества – 25 000 евро;
  • в компании должен быть минимум один акционер;
  • акции необходимо регистрировать в реестре ценных бумаг и размещать на бирже;
  • управление осуществляется общим собранием акционеров.

Предприниматель физлицо (FIE)

Что нужно знать при регистрации FIE:

  • для создания такой фирмы не нужно иметь стартовый капитал;
  • предприниматель отвечает всем имуществом по обязательствам;
  • должен оплачивать 33% социального налога с доходов.

Чем может помочь Maira Consult в регистрации фирмы?

создать компанию в Эстонии

Открытие бизнеса на территории Эстонии требует хороших знаний европейского законодательства, ведь оно значительно отличается от украинского. Именно поэтому для быстрой и правильной регистрации предприятия лучше воспользоваться услугами юристов Maira Consult.

Какие у нас преимущества:

  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • помощь в выборе правильной формы компании и налогового режима;
  • информационная поддержка на каждом этапе регистрации;
  • отсутствие задержек в работе.

Итак, теперь вы знаете, может ли иностранец создать компанию в Эстонии. Если вам нужны более подробные сведения, запишитесь на консультацию в Maira Consult в удобном для вас формате.

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