МВФ вказав на позитивну динаміку в «битві з інфляцією»

Про це заявив під час презентації Огляду світової економіки (WEO) головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Горінчас, передає кореспондент Укрінформу.

«Світова економіка залишається стійкою. За прогнозами, у 2024 і 2025 роках зростання буде стабільним, на рівні 3,2%», - зауважив Горінчас.

Таким чином, оновлений показник 3,2% відповідає прогнозам Фонду щодо зростання глобальної економіки на 2024 рік, оприлюдненим у липні. Водночас МВФ знизив прогноз на 2025 рік на 0,1% порівняно з липневим WEO.

Головний економіст фонду пояснив, що існують очікування «охолодження» економічної активності в США, тоді як інші розвинені економіки демонструватимуть тенденцію до відновлення. Крім того, Китай також покаже незначне зниження – до 4,8% в 2024 році.

Горінчас також заявив, що майже виграна «битва з інфляцією», яка досягла піку 9,4% у третьому кварталі 2022 року. Зараз цей показник знизився до 3,5% за очікуваннями на кінець нинішнього року. У більшості країн інфляція коливається в районі цільових показників центробанків.

Він назвав «великим досягненням» те, що інфляцію вдалося знизити без глобальної рецесії. Здебільшого це пояснюється запровадженням унікальної комбінації шоків попиту та пропозиції, які спричинили інфляцію на початку, зі зростанням пропонування робочої сили завдяки імміграції в багатьох розвинених країнах. Суттєву роль також відіграла розумна монетарна політика.

Однак, як підкреслив головний економіст МВФ, попри гарні новини про зниження інфляції у світі зберігаються ризики для глобального зростання, пов’язані насамперед з регіональними конфліктами, зокрема на Близькому Сході. Вони можуть серйозно загрожувати товарним ринкам, зазначив він.