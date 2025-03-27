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Зеленський: росіяни розраховували, що Запорізька станція буде давати їм електрику. Ні, це наша станція

26.03.2025 / 18:30
Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом окуповану Запорізьку АЕС.

Як заявив глава української держави під час брифінгу 25 березня, ця атомна електростанція не буде працювати без України.

«Ніхто не буде давати електрику росіянам. Вони розраховували, що Запорізька станція буде давати їм електрику. Ні, це наша станція. Вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них», – повідомив президент.

За його словами, для відновлення роботи Запорізької АЕС необхідні значні ресурси, а сама ця процедура може тривати від 2 до 2,5 років. Як додав Зеленський, МАГАТЕ та українські фахівці підтверджують необхідність ремонту.

«Трамп запитав, чи можемо ми працювати разом над цим питанням. Я відповів: так, якщо ви вкладетеся в модернізацію. Так, якщо ви допоможете нам повернути станцію», – додав Зеленський.

Раніше зі Сполучених Штатів лунали заяви про бажання переглянути умови договору щодо рідкісноземельних ресурсів України, включаючи в перелік окуповану росією ЗАЕС.

А напередодні Дональд Трамп казав, що США та Україна найближчим часом укладуть угоду про видобуток рідкісноземельних мінералів та розподіл доходів. Як стверджує американський лідер, Вашингтон обговорює з Києвом можливість передання українських електростанцій у власність компаніям з США.

Зеленський, Запорізька АЕС
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