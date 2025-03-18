ДСНС: На жаль, ми спостерігаємо збільшення кількості пожеж у порівнянні з минулим роком

Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine розказав представник Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолій Шкарбута.

Так, з початку 2025 року вже сталося 21 194 пожежі, що на 34% більше, ніж у попередньому році, з них більш як 4 тисячі пожеж виникло в житловому секторі й також понад 10 тисяч пожеж виникло в екосистемах. Внаслідок цього загинули 499 осіб, з них 14 дітей. Травмовані 455 людей, з них 22 дітей.

"На жаль, ми спостерігаємо збільшення кількості таких пожеж у порівнянні з минулим роком. Це повʼязано насамперед із відносно сухою та теплою зимою, необережним поводженням з вогнем, порушенням правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей та обігрівальних приладів", – наголосив Шкарбута.

Нагадуємо: випалювання сухої рослинності та порушення правил пожежної безпеки призводить до накладання штрафів до 6 тисяч гривень. На сьогодні понад тисячу порушників уже притягнуто до відповідальності. Фахівці ДСНС готуються до весняно-літнього періоду та регулярно проводять роз’яснювальні роботи з населенням.