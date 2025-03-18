Лиходії Свинарчуків: корупція на крові

Хто такі Свинарчуки?

Олег Свинарчук (він пізніше змінив прізвище на Гладковський) – колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), який відповідав за оборонний сектор під час президентства Петра Порошенка. Разом із сином Ігорем він фігурував у гучному журналістському розслідуванні, яке викрило схему розкрадання сотень мільйонів гривень в оборонному комплексі через постачання запчастин для військової техніки за завищеними цінами.

Свинарчук та його син стали символами корупції в оборонній сфері, коли стало відомо, що вони заробляли на військових контрактах навіть під час війни. Після скандалу вони втекли з України, але, як з’ясувалося, продовжують отримувати оборонні замовлення через підставні компанії.

Свинарчуки знову "в справі"

Ексзаступник секретаря РНБО Олег Свинарчук разом із синами Ігорем та Михайлом, які переховуються від слідства в Іспанії, через свою бухгалтерку Аллу Лиходій оформили компанію, що вже отримала тендери від військових частин ТрО ЗСУ на 148 млн грн.

У лютому 2024 року новим командувачем Сил ТрО став Ігор Плахута, а незабаром він призначив сина свого колишнього начальника Костянтина Заману керівником відділу внутрішнього контролю. Саме після цього тендери на постачання дронів почали вигравати кілька новостворених компаній.

Одна з них – ТОВ "Ленд Т Компані", яку, за словами військових, "наполегливо рекомендують зверху". Компанію створили лише 10 місяців тому, її статутний капітал – 50 тис. грн, а зареєстрована вона у звичайній квартирі у київській багатоповерхівці.

Власниками компанії є Алла Лиходій та її син Ярослав, для яких це перша компанія. Незважаючи на відсутність досвіду, "Ленд Т Компані" за короткий час виграла тендери на 148 млн грн та постачатиме дрони військовим частинам А0536, А4030, А7039, А7042, А7044, А7045, А7049, А4076, А7400.

Деякі тендери проводились з одним учасником, у інших випадках переможці несподівано відмовлялись від підписання договору, і тоді контракти отримувала "Ленд Т Компані". Наприклад:

23 лютого 2025 року ТОВ "Ленд Т Компані" виграло тендер військової частини А7400 на постачання 44 квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) та 10 DJI Mavic 3 Pro (RC) за 8,14 млн грн. Конкурент – ПП "Будкапітал Плюс" – запропонував 8,12 млн грн, але його пропозицію відхилили.

6 лютого військова частина А4076 провела тендер, де "Євро Техно Трейд Україна" запропонувала дрони за 4,6 млн грн, але після відмови підписати договір контракт віддали "Ленд Т Компані", яка запропонувала 4,85 млн грн.

Виявилося, що Алла Лиходій працює у компанії "Богдан-Авто Київ", яка належить Михайлу Гладковському (Свинарчуку) – сину ексзаступника секретаря РНБО. Це підтверджує зв’язок тендерів із сім’єю колишніх корупціонерів оборонної галузі.

Як Свинарчуки наживаються на війні

Олег Свинарчукта його син Ігор вже багато років фігурують у розслідуваннях корупційних схем в оборонному секторі. Після втечі з України вони не просто залишилися безкарними – їхні схеми працюють далі!

Михайло Свинарчук, який нині будує маєток на узбережжі Іспанії, керує тендерними махінаціями через своїх підставних осіб. "Ленд Т Компані" оформлена на його бухгалтерку, що ніколи не займалася бізнесом, але раптово стала успішним оборонним постачальником.

Військові частини отримують вказівки "зверху" співпрацювати саме з цією компанією. А вартість дронів у багатьох випадках завищена, або ж тендери проводяться так, щоб альтернативні пропозиції не мали шансів.

Свинарчуки продовжують красти гроші, поки українці гинуть на фронті. НАБУ та БЕБ розслідують десятки справ щодо зловживань при закупівлях дронів. Але поки що їхні схеми працюють далі, і ніхто з відповідальних не покараний.

Свинарчуки наживаються на війні? Очевидно. Але хто їх "кришує" у владі – питання, яке потрібно ставити негайно.