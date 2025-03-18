Кількість американців, які вважають, що США роблять недостатньо для допомоги України, значно зросла, - опитування

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Каллас: Україна має бути частиною роботи з розбудови європейської оборони
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ООН: російські загарбники викрали або затримали велику кількість цивільних осіб у всіх областях України
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Волц щодо переговорів з путіним: Вашингтон не має ілюзій про те, з ким має справу
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Горілка, податки, молитви: Євген Черняк знову вляпався08.03.2025 / 15:35Последние новости рубрики
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Кабін затвердив зміни у порядку компенсації витрат на харчування військових, які перебувають на лікуванні
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В Укренерго значно зросли фінансові витрати у 2024 році
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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