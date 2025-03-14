Жовква: Якщо рф не піде на серйозну кількість обмінів, це означатиме, що вона не готова говорити про мир

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

"Якщо російська сторона не піде на серйозну кількість обмінів, повернення цивільних й українських дітей, то це означає, що вона не готова до серйозної розмови про мир. Будемо сподіватися, що тут також буде проявлено конструктив", - зазначив Жовква.

Він зауважив, що фіксація обміну військовополоненими, повернення українських цивільних осіб та українських дітей як складника перемир'я є не менш важливим результатом зустрічі у Джидді поряд зі зняттям паузи у постачанні зброї та розвідувальної інформації з боку США. Він зазначив, що гуманітарні аспекти є засобами зміцнення довіри між сторонами.

"Отже, побачимо, наскільки російська сторона готова говорити про серйозну кількість обмінів, адже обміни йдуть зараз регулярно. Водночас у дуже незначній кількості, але повертаються українські діти. Хотілося б, звичайно, щоб ці цифри суттєво зросли. Під час зустрічі йшлося про конкретні цифри, але поки ми не можемо їх розкривати на загал", - додав він.