Продан: Ухвалення законопроєкту №4298 може призвести до втрати європейської допомоги

Про це заявила у колонці на "Українській правді" Оксана Продан - народний депутат VII та VIII скликань, радниця голови Асоціації міст України Віталія Кличка.

Продан нагадує, що цей законопроєкт від 2020 року має "довгу не дуже гарну історію постійних маніпуляцій й порушень Регламенту ВРУ". Але в лютому за законопроєкт, підготовлений Бєзгіним, проголосував підкомітет ВРУ, очолюваний ним же, і його знов готуються винести на розгляд.

"Коротко про суть нової редакції законопроєкту №4298. В кожній області створюється новий регіональний орган нагляду, видатки на який ляжуть на плечі кожного платника податків. Новий орган нагляду буде 27-м в списку контролерів і наглядачів за громадами. Він одночасно регулюватиме галузеві питання, призначатиме керівників підприємств, реалізовуватиме державну політику в регіоні, контролюватиме місцеве самоврядування й матиме право зупиняти рішення місцевих рад без суду. Запровадження запропонованої редакції №4298 суперечить всім зобов’язанням України в частині продовження реформи з децентралізації, порушує Європейську хартію місцевого самоврядування та повертає умови самоврядування в часи регіоналів", - пише Оксана Продан.

Ухваленням цього законопроєкту парламентарі начебто вирішили "виконати" індикатор Плану для Ukraine Facility, який передбачає реформування територіальної організації виконавчої влади з метою продовження реформи децентралізації. Але положення законопроєкту, навпаки, призведуть до згортання децентралізації і, відповідно, фінансування за програмою Ukraine Facility, наголошує радниця голови АМУ.

"Автори законопроекту свідомо перенесли всі відверто негативні для України і кожного українця норми в прикінцеві та перехідні положення. Зроблено це з метою ошукати як європейських партнерів, так і українських громадян. На сайті парламенту досі відсутня офіційна версія нової редакції проєкту №4298, яку автори вчергове пропонують парламенту до розгляду. Розрахунок на те, щоб ніхто в Україні та ЄС не встиг прочитати проєкт в цілому до його розгляду", - вважає Продан.

По-перше, місцеві держадміністрації (МДА) не реформуються, в них зберігаються галузеві повноваження. Це не координація, а повноцінне управління, до якого додається право нагляду та зупинки без суду рішень муніципалітетів. Ця сукупність ставить під загрозу реалізацію рекомендації європейців щодо громад-юридичних осіб, наголошує Оксана Продан.

По-друге, законопроєкт зберігає норми, до яких висловлював застереження Секретаріат Конгресу Ради Європи - про велику кількість повноважень МДА. А також відтерміновує на невизначений час вимогу про розмежування повноважень. І по-третє, законопроєкт ігнорує всі зауваження АМУ та згортає реформу з децентралізації, підкреслює вона.

Оксана Продан наголошує, що потрібно створити відкриту робочу групу для підготовки комплексного законопроєкту про розмежування повноважень, який є наступним, на 2026 рік, індикатором в цій сфері.