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СБУ зафіксувала активізацію російських спецслужб у поширені антиукраїнського контенту

14.03.2025 / 12:16
Спецслужби країни-агресора росії активізувалися в інформаційному просторі та поширюють антиукраїнський контент.

Про це попередила Служба безпеки України.

СБУ зафіксувала активізацію російських спецслужб, які залучили кишенькових пропагандистів, блогерів та так званих "експертів". У соцмережах та підконтрольних ЗМІ ці особи поширюють антиукраїнський контент.

"Зокрема, серед поширюваних тез: відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні; акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави; інформкампанії проти військово-політичного керівництва України; тези про "втрату суб’єктності" під час переговорів на міжнародній арені; розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах москви тощо", - йдеться у повідомленні.

В СБУ попередили, що ворог намагається розхитати ситуацію зсередини України, створити ілюзію протестних настроїв та знизити рівень міжнародної підтримки держави.

СБУ
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