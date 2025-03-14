Чернишов: 40% українців можуть повернутися з-за кордону, але для цього потрібно докласти чимало зусиль

Ще 40% можуть повернутися, але для цього потрібно докласти чимало зусиль. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов журналістам в середу в Києві, повідомляє Gazeta.ua.

Він зазначив, що Україна може рухатися вперед і вижити як економічно стала країна за умови зростання економіки.

"Сьогодні без питання втрат на війні Україна втрачає, з огляду на негативний показник відношення народжуваності і смертності, 300 тис. людей. Приблизно 150 тис. немовлят народжується щороку, 450 тис. людей помирають, а ще є втрати на війні, ще є втрати від тих, хто їде", - сказав Чернишов журналістам в середу в Києві.

Чернишов також частково погодився з тезою, що скоріше за все, після завершення війни показники міграції будуть збільшуватися.

"Нормальна ціль - це подвоєння ВВП за 10 років після війни… Щоб подвоїти ВВП ми маємо в системі економіки мати робочу силу. Для подвоєння, уже очевидно, нам не буде вистачати 4,5 млн працівників. Частково ми когось з вами повернемо, але ця цифра точно буде менша, ніж 4,5 млн", - підкоеслив віцепремʼєр.

Чернишов вважає, що після набуття Україною безпекових умов, припинення чи завершення війни, протягом першого року в Україну можуть повернутися до 30% українців, які знаходяться в статусі тимчасового захисту в Європі.

"Наша оцінка говорить, що тих хто повернеться за перший рік буде більше, ніж тих, хто поїде. Але це не дасть нам ривок з точки зору населення який ми прагнемо. Я вважаю, що 30% взагалі не повернеться. Вони прийняли рішення, вони успішні, вони залученні - розвиток, діти, робота. Залишається 40%. Ці 40% і є нашим полем взаємодії щодо цих людей", - додав він.