"Укргазвидобування" запустила нову газову свердловину

Про це повідомляє Нафтогаз.

"Це дуже хороший результат, особливо з огляду на те, що родовище, на якому пробурена свердловина, експлуатується вже 45 років і виснажене на 85%. Він став можливим завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ", - заявив голова Нафтогазу Олексій Чернишов.

Зокрема, проектуючи свердловину за допомогою 3D-моделі родовища, фахівці змогли визначити перспективну ділянку продуктивного пласту родовища, яка досі не розроблялася.

Результати буріння нової свердловини дали привід запланувати буріння ще однієї свердловини на цій ділянці родовища.

"Минулого року ми переформатували команду наших геологів і розробників, переглянувши процеси та посиливши її потужними фахівцями з досвідом роботи в міжнародних компаніях. Вже бачимо результат. Досягнуті результати на цьому родовищі та низка інших недавніх геологічних відкриттів стануть важливими складовими для нарощування видобутку газу вже цього року", – заявив в.о. гендиректора Укргазвидобування Олег Толмачов.