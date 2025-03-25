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москва має кращі можливості для ремонту та виробництва техніки, що дозволяє підтримувати боєздатність попри втрати, - ЗМІ

24.03.2025 / 15:23
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила значно більше танків проти України. За підтвердженими візуальними доказами, російські війська втратили близько 3800 танків, знищених, пошкоджених, покинутих або захоплених.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на дані Oryx.

Тоді як втрати України оцінюються у 1100 одиниць. Водночас, вважають аналітики, реальні цифри можуть бути вищими в обох сторін.

Разом з тим, зауважують аналітики, бої під Курськом свідчать про складну ситуацію для українських сил. Протягом восьми місяців боїв, втрати танків стали майже рівними: 66 у росії проти 55 в України.

Українська армія активно поповнює свої сили західною технікою – Leopard 1, Leopard 2 та M-1 Abrams, тоді як росія змушена використовувати застарілі моделі. Водночас москва має кращі можливості для ремонту та виробництва бронетехніки, що дозволяє їй підтримувати боєздатність попри втрати.

Однак ситуація на фронті дедалі більше визначається не танковими боями, а використанням дронів, які Україна застосовує все активніше.

Тим часом ситуація під Курськом залишається критичною. Українські сили поступово втрачають контроль над регіоном, і останнім значним опорним пунктом залишається місто Суджа. Якщо росія не дозволить Україні прорватися в цьому напрямку, кремль може подати битву як свою стратегічну перемогу.

танк, техніка
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