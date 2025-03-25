Войти | Зарегистрироваться
12:52

вторник,
25 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Стармер: путін не дотримається жодної мирної угоди, якщо Україна не отримає чітких і надійних гарантій безпеки

24.03.2025 / 17:27
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що російський диктатор владімір путін не дотримається жодної мирної угоди, якщо Україна не отримає чітких і надійних гарантій безпеки.

Про це він повідомив в інтерв'ю The New York Times.

Стармер підтримав зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни та зазначив, що його телефонна розмова з путіним минулого тижня "зрушила ситуацію з мертвої точки".

Однак британський прем'єр застеріг: без надійних механізмів захисту Україна залишатиметься вразливою для майбутніх агресивних дій кремля.

"Я не довіряю путіну і сприймаю все, що він говорить, з великою обережністю. Якщо не буде достатніх заходів безпеки, він просто порушить угоду у свій час, коли це буде вигідно", - наголосив Стармер.

Він також підкреслив, що Європа має відігравати ключову роль у формуванні таких гарантій. Останнім часом британський прем'єр активно працює над створенням "коаліції охочих" - групи країн, які б виконували стримувальну функцію для запобігання подальшій агресії росії.

За словами Стармера, процес розробки механізму безпеки лише на початковій стадії, а мирні переговори поки що не завершені. Водночас він наголосив на важливості чіткого плану дій у разі укладення угоди.

"Ми не можемо просто чекати підписання угоди і лише тоді починати думати, що робити далі. Необхідно мати готовий план, який можна буде негайно реалізувати", – підсумував прем'єр.

Трамп, Стармер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 марта
24 марта
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.