Стармер: путін не дотримається жодної мирної угоди, якщо Україна не отримає чітких і надійних гарантій безпеки

Про це він повідомив в інтерв'ю The New York Times.

Стармер підтримав зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни та зазначив, що його телефонна розмова з путіним минулого тижня "зрушила ситуацію з мертвої точки".

Однак британський прем'єр застеріг: без надійних механізмів захисту Україна залишатиметься вразливою для майбутніх агресивних дій кремля.

"Я не довіряю путіну і сприймаю все, що він говорить, з великою обережністю. Якщо не буде достатніх заходів безпеки, він просто порушить угоду у свій час, коли це буде вигідно", - наголосив Стармер.

Він також підкреслив, що Європа має відігравати ключову роль у формуванні таких гарантій. Останнім часом британський прем'єр активно працює над створенням "коаліції охочих" - групи країн, які б виконували стримувальну функцію для запобігання подальшій агресії росії.

За словами Стармера, процес розробки механізму безпеки лише на початковій стадії, а мирні переговори поки що не завершені. Водночас він наголосив на важливості чіткого плану дій у разі укладення угоди.

"Ми не можемо просто чекати підписання угоди і лише тоді починати думати, що робити далі. Необхідно мати готовий план, який можна буде негайно реалізувати", – підсумував прем'єр.