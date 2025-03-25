Reuters: Перемовини Ірану із США щодо ядерної угоди не відбудуться, якщо Вашингтон не відмовиться від тиску

Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією сайту Axios, 19 березня президент США Дональд Трамп надіслав верховному лідерові Ірану Алі Хаменеї лист, у якому встановив двомісячний термін для укладення нової ядерної угоди між країнами.

Джерела повідомили, що в своєму зверненні Трамп виклав жорстку позицію: з одного боку, запропонував розпочати переговори щодо нового договору, а з іншого – попередив про можливі наслідки для Ірану в разі відмови та подальшого розвитку ядерної програми.

Як пише Reuters, Хаменеї різко відреагував на ініціативу Вашингтона, назвавши її “обманом”. На його думку, переговори лише посилять тиск на Тегеран і стануть засобом посилення санкцій.

Зазначається, що своїми діями Дональд Трамп фактично відновив політику “максимального тиску”, якої дотримувався під час свого першого президентського терміну.

Аббас Арагчі наголосив, що відмова Ірану від переговорів ґрунтується на історичному досвіді. Він має на увазі рішення Трампа вийти з ядерної угоди 2015 року, яку Іран уклав із шістьма світовими державами.

Після виходу США з угоди у 2018-му американська адміністрація знову запровадила санкції, що завдали серйозного удару по економіці Ірану.

У відповідь Тегеран почав порушувати обмеження, передбачені договором, значно перевищивши встановлені рівні збагачення урану.

Під час своєї першої каденції Трамп проводив агресивну політику санкційного тиску, намагаючись економічно “задушити” Іран і змусити його підписати угоду, що обмежила б ядерну та ракетну програми країни.

Окрім цього, як пише The Times, посилаючись на джерела в західних розвідках, Іран наразі проводить секретні дипломатичні переговори з росією.

Їхня мета – розширення військової співпраці та отримання підтримки у розвитку ядерної програми.