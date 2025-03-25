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Шлях Гунька: від адвоката олігархів до семи років тюрми

25.03.2025 / 20:03 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Шлях Гунька: від адвоката олігархів до семи років тюрми
25 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд поставив жирну крапку у справі про корупцію на аграрних землях: народного депутата від “Слуги народу” Анатолія Гунька засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Формулювання просте: вимагання та одержання хабаря у розмірі 85 тисяч доларів. Але за цими цифрами ховається історія набагато цікавіша — про те, як друг олігархів та “ноунейм з Броварів” злетів на вершину української політики, аби врешті-решт приземлитися в статусі засудженого корупціонера.

“За гектар — 130 доларів”: як депутат “продавав” державну землю

Схема була елегантна у своїй цинічності. За версією слідства, Анатолій Гунько разом із помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали хабар у представника сільгоспкомпанії «Агроформ-2019» за надання дозволу на обробіток державних земель. Розрахунок був простим: 130 доларів за гектар, загалом — 221 тис. доларів, з яких 85 тис. були передані як завдаток. Гроші депутат отримував у офісі бізнес-центру “Gulliver” на Печерську. Відео з фіксацією передачі оприлюднили СБУ та НАБУ.

Гунько і Полищук: адвокатська “гвардія” Януковича

В офісі “Гуллівера” Гунько був не випадковим гостем. Саме тут він роками працював на Віктора Полищука — бізнесмена з орбіти “сім’ї” Януковича. Полищук — власник ТЦ “Gulliver”, мережі магазинів “Ельдорадо” та збанкрутілого банку “Михайлівський”. А ще — чоловік родички Світлани Медведєвої, дружини експрезидента РФ.

Після приходу Януковича до влади Полищук почав “зачищати” забудовників під Києвом. Саме тоді у справу вступив Гунько — адвокат, який згодом став власником компанії “Інтер-профіт”, котра отримала ласі ділянки в Броварах. Частина з них належала державному “Радіопередавальному центру”, де розміщувалося унікальне обладнання стратегічного призначення — передавач “Борей”, що забезпечував радіосигнал по всій території України. Обладнання знищили. На його місці з’явилися ЖК “Лісовий” та “Зелений квартал”.

Від СІЗО до Ради — за допомогою Олі Полякової

У 2019 році кримінальну справу щодо Гунька закривають. І вже наступного року він іде в політику: спершу від “Батьківщини”, а згодом — від “Слуги народу”. На виборах на Чернігівщині влаштовує концерти Олі Полякової у селах без доріг і набирає рейтинг. Перемагає Олега Ляшка на окрузі №208, де попередній депутат Валерій Давиденко, за версією слідства, наклав на себе руки.

Це вже тоді мало викликати питання. Бо за Гуньком тягнувся шлейф рейдерства, арештів і земельних махінацій. Але “партія Зеленського” була не проти прийняти такого персонажа.

“Гільдія права” і НААН: хто керував аграрними землями

У 2021 році в окрузі Гунька — рейдерське захоплення врожаю ДП “Іванівка”. За даними місцевих, через депутатське лобі керівником став Микола Половик, якого супроводжували юристи “Гільдії права” — структури, пов’язаної з Гуньком.

А далі — більше. Гунько реєструє законопроект №7588/1, що мав дозволити Кабміну розпоряджатися землями держустанов і держпідприємств, зокрема — землями НААН. Це був “дзвінок” для всіх, хто заробляв на тіньових схемах оренди державної аграрної землі.

І справді, землями Національної академії аграрних наук роками паразитували народні обранці — в тому числі Павло Халимон, ще один депутат-“слуга”. Його також ловили на розмовах про “відкати” за оренду 5000 га в Чернігівській області. Але в 2020 році справу злили — після того як НАБУ звернулося по санкцію на арешт, а наступного дня поліція провела обшуки у заявника. Сценарій “зачистки” відкатали на відмінно.

Історія успіху, що закінчилась електронним браслетом

Гунько визнав на допиті факт отримання хабаря. Але захист наполягав: це була провокація. Мовляв, сам Гунько не планував брати гроші — його змусили. Прокурор просив 8 років, суд дав 7.

Втім, головне питання — не скільки років проведе Гунько у в’язниці, а хто наступний. Бо його справа — не поодинока. Це ціла система, в якій “слуги” використовували аграрну землю як інструмент особистого збагачення. Від Київщини до Чернігівщини — через дружбу з забудовниками, рейдерів і “групу прикриття” в Офісі президента.

Справу помічника Гунька Ігоря Калініченка поки зупинено — через мобілізацію. Але це лише тимчасово. Гунько може оскаржити вирок протягом 30 днів в Апеляційній палаті ВАКС. До набуття вироком законної сили Гунько носитиме електронний браслет.

Поліщук, Гулівер, Гунько
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