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На погашення боргів грошей немає, на експансію в сусідні країни є: Проросійський олігарх відкрив ТРЦ у Кишиневі

09.01.2024 / 19:14
Проросійський олігарх Віктор Поліщук відкрив ТРЦ PORT MALL у Кишиневі.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Дежурный"

У повідомлені йдеться, що формальним власником ТРЦ є скандальний молдавський персонаж Анатолій Голя, який раніше очолював Службу державної охорони та безпеки (СДОБ) Молдови.

Також він очолював охорону проросійського прем'єр-міністра Кирила Габурича, який подав у відставку на тлі двох скандалів - про виведення з молдавських банків 1 млрд і фальшивий диплом про середню освіту.

"На тлі широкомасштабного російського вторгнення Віктор Поліщук не афішує наявність нової закордонної власності. Проте, інформація про це знайшлася на сайті кишинівського ТРЦ PORT MALL. Там вказано, що власником будівлі є компанія «Три О», яка володіє також будівлею ТРЦ Гулівер у Києві", - інформує "Дежурный".

Зазначається, що саме до Молдови Віктор Поліщук спробував вивезти автомобілі Rolls-Royce Phantom та Rolls-Royce Cullinan у березні 2022 року.

Крім цього, як писав Forbes, компанії Віктора Поліщука, які керують багатофункціональним комплексом "Гулівер", мережею електроніки та побутової техніки «Ельдорадо» та кількома великими складами, з початку війни перестали обслуговувати кредити перед українськими держбанками.

"Гулівер" був побудований на кредитні кошти: основну частину з $441 млн надав Ощадбанк ($353 млн), приблизно чверть - "Ексім". На погашення боргів грошей немає, на експансію в сусідні країни є. Бізнес українською", - наголошується в повідомлені.

Молдова, Поліщук, Гулівер, Ельдорадо
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