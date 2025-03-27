Єрмак: Я вважаю, що відносини з американцями повернулися на правильний шлях

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:27
Аналітик Sky News підрахував, скільки угод порушила росія
-
14:21
DW: Україна має центральне значення для безпеки Німеччини
-
13:19
мзс рф: кремль не збирається повертати ЗАЕС Україні чи допускати до управління нею іншу державу
-
11:14
Reuters: Європейські зусилля щодо забезпечення безпеки для України змінюють напрямок
-
17:27
Журналіст: США пообіцяли допомогу в звільненні цивільних ув'язнених та поверненні українських дітей
- 17:27
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
16:25
Міноборони: Військовослужбовці можуть отримати грошову компенсацію за оренду житла за місцем служби
-
18:30
Трамп: Будь-яка країна, що купуватиме нафту або газ у Венесуели, буде сплачувати 25% мито на будь-яку торгівлю зі США
-
15:23
Єврокомісія планує оновити торгівельні відносини з Україною
-
10:12
Гетманцев: У лютому виторг від продажу лікеро-горілчаної продукції скоротився на 1 млрд гривень
-
16:25
Держмитслужба спрощує роботу бізнесу, що працює в морських портах
- 16:25
-
-
Популярное в рубрике
Алюмінієві двері від SKLO: сучасний дизайн та бездоганна якість17.03.2025 / 22:30У світі сучасної архітектури та інтер'єрних рішень алюмінієві двері стали символом елегантності, надійності та функціональності. Український виробник SKLO створює унікальні дверні системи, що поєднують передові технології, бездоганний стиль і довговічність. Якщо ви шукаєте ідеальне рішення для дому, офісу чи комерційного простору, варто завітати до нашого шоуруму в Києві.
Оливки в кулинарии: изысканные блюда и полезные сочетания03.03.2025 / 13:45
-
Популярное в рубрике
Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
-
-
-
-