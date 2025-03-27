Єрмак: Я вважаю, що відносини з американцями повернулися на правильний шлях

Про це в інтерв’ю Reuters заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

«Я вважаю, що ми маємо чудові розмови з американцями. Я вважаю, що (ці відносини – ред.) повернулися на правильний шлях», - підкреслив Єрмак.

За його словами, українська сторона під час перемовин у Саудівській Аравії продемонструвала, що вона дуже серйозно налаштована.

«Ми показали, що налаштовані дуже серйозно, американці це зрозуміли. Шановні американські друзі, ви розумієте, що ми партнери. Це була наша мета. росія просто грає в ігри», - додав він.

Зазначається, що у вівторок, 25 березня, у Саудівській Аравії Сполучені Штати досягли окремих угод з Україною та росією щодо призупинення атак у Чорному морі та проти енергетичних цілей.

Проте росія оголосила умови для імплементації угоди, вимагаючи послаблення санкцій, щоб вона могла відновити доступ до міжнародних експортних ринків для своїх добрив і сільськогосподарської продукції.

Єрмак зауважив, що такий крок свідчить про підхід росії до мирних переговорів у цілому.

«Це свідчить про те, що вони (росіяни - ред.) не прийняли безумовне припинення вогню, що є нонсенсом. Наша логіка полягає в тому, що ми повинні погоджуватися без будь-яких умов», - сказав він.

Керівник ОП вірить, що президент США Дональд Трамп хоче покласти край цій війні.

«Президент Трамп хоче покласти край цій війні, це чудово... росія не хоче покласти край цій війні. Найкращим способом переконати у протилежному було б неухильне дотримання росією домовленостей, досягнутих у Саудівській Аравії - принаймні початкових домовленостей про безумовне припинення вогню. А потім рухатися вперед до справді стійкого миру», - зазначив він.