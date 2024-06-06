Суд передав столичний ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА

Шевченківський райсуд Києва у понеділок, 3 червня, прийняв ухвалу передати ТРЦ “Гулівер”, яким володіє власник мережі "Ельдорадо" Віктор Поліщук, в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомила пресслужба суду.

З клопотанням про передачу ТРЦ “Гулівер” до суду звернувся Офіс Генерального прокурора в рамках кримінального провадження. Зазначається, що воно стосується дослідження фактів ухилення від сплати податків та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Водночас, як уточнили в суді, під час засідання не вирішувалося питання щодо передачі активу АРМА для реалізації.

Крім того, суд зобов'язав АРМА не рідше одного разу на місяць перевіряти ефективності управління арештованими активами, які були передані в управління.

Раніше повідомлялося, що 9 квітня Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора ОДП та наклав арешт на майно ТОВ "Три О", а саме на ТРЦ "Гулівер" загальною площею 151,8 тисяч квадратних метрів.

У рамках розслідування Бюро економічної безпеки у 2023 році повідомило про підозру генерального директора фірми "Три О" Ірину Круппе щодо ухилення від сплати податків на суму 146 млн. грн.

Нагадаємо, що за лютий 2024 року до загального фонду держбюджету України надійшло 188,6 млрд. гривень. Найбільша питома вага склала податок на прибуток та дивіденди від підприємств з державною часткою власності – 66,8 млрд грн.

UPD: У БФК Gulliver вважають рішення Шевченківського районного суду неправосудним і обіцяють оскаржити його в Апеляційному суді.