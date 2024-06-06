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Шмигаль: Матриця реформ – це величезний план змін, який систематизує усі реформи та рекомендації партнерів

05.06.2024 / 18:30
Кабмін на засіданні офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання рекомендацій та умов, наданих Україні міжнародними партнерами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, Матриця реформ – це величезний план змін, який систематизує усі реформи, а також рекомендації та документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, план за програмою Ukraine Facility та умови Світового банку.

Шмигаль зауважив, що є чітка пріоритетність, послідовність та оцінка впливу від кожної реформи на зростання української економіки та відновлення України.

«Ця матриця створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету. На 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ. Сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації», – пояснив прем’єр.

Пріоритети Матриці реформ:

  • макроекономічна політика – база для відновлення економіки та фінансової стійкості;
  • інституційні зміни – антикорупційна політика, реформа правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних та регіональних інституцій;
  • структурні реформи – це політика, пов’язана з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища, а також реформи у ключових секторах економіки.

Крім того, як повідомив Шмигаль, уряд запускає спеціальний портал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання. Це дозволить кожній людині в режимі реального часу побачити, як змінюється Україна.

У лютому Кабмін затвердив план дій на 2024 рік. Серед десяти його пріоритетів – формування спільно з партнерами й Світовим банком “матриці реформ”.

Шмигаль
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