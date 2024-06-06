МВС: Усі військовослужбовці, які пройшли полон, можуть звільнитися з військової служби

"Позиція МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон: відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну", - написав міністр у телеграм-каналі.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив, що Нацгвардія України скасувала можливість звільнення військових, які пройшли полон, що суперечить закону про мобілізацію,

"В законопроєкті про мобілізацію, який вступив в силу 18 травня 2024, сказано, що ті, хто пройшов полон, мають право на демобілізацію. Але Нацгвардія вирішила трактувати цей закон по-своєму. На частини надійшов окремий документ, де зазначено, що демобілізації підлягають тільки військовополонені, які були звільнені після 18 травня 2024 року. Це якесь божевілля", - написав Гончаренко.