Власник "Ельдорадо" та "Гулівера" Поліщук "відрізав" українцям воду з електроенергією та замурував будинок – BIHUS Info

Як пише Обоз, про це повідомляє BIHUS Info. Зазначається: також Поліщук є керівником кооперативу "Явір", який обслуговує котеджне містечко.

При цьому наголошується: Поліщук фактично розв'язав проти сусідів – сім'ї Синиць – справжню війну. Зокрема, "відрізав" їм воду та електроенергію.

"На відео, знятому Валентиною Синицею, Поліщук дає вказівки робітникам, які ставлять бетонний паркан уздовж приватного будинку її сім'ї. Родина Валентини посварилася з мільйонером Поліщуком – і залишилася без води, світла, а тепер майже без доступу до будинку", – йдеться у розслідуванні.

При цьому його автори обмовляються: що стало причиною конфлікту між раніше близькими сім'ями, невідомо. "Ймовірно, винні обидві сторони. Однак у цій історії це не так важливо, оскільки у цивілізованому світі конфлікти вирішують не так", – наголосили вони.

Мільйонер поставив стіну перед гаражем сусідів та відтягував тракторами машини

За словами Синиці, почалося все з того, що люди Поліщука поставили бетонні блоки перед її гаражем. Зараз перед гаражем стоїть стіна, що повністю блокує виїзд з нього.

"Потім витягували за межі кооперативу машини трактором", – йдеться у розслідуванні. В якому показано відео з камер спостереження, які зняли, як у процесі цього невідомі люди б'ють людину, що намагається захистити машину.

При цьому, підкреслює Синиця, ніхто нікому нічого не пояснює. "Потім воду відключали, потім світло", – розповідає вона.

Крім того, наголошується в розслідуванні, у гаражі Синиць невідомі підпалили генератор. Це сталося після того, як сам гараж загородили бетонними блоками.

Будинок замурували

Після інцидентів із відтягуванням машин та відключенням комунікацій, зазначається, Поліщуки поставили перед домом Синиць бетонну огорожу. За допомогою якої, по суті, будинок замурували, залишивши лише невеликий прохід.

При цьому огорожу поставили на тротуарі. Яку за кілька років до конфлікту приватизувала дружина Поліщука.

"Цей тротуар, виявляється, не земля загального користування. А приватна власність", – зазначили розслідувачі. Наголосивши: сам Поліщук не відповів ні на дзвінки, ні на повідомлення із запитанням про те, як і для чого його дружина приватизувала тротуар. А вона сама під час відповідної телефонної розмови відмовилася відповідати на це питання, пославшись на те, що саме тоді їй було незручно розмовляти.

Водночас у відповіді кооперативу зазначено, що огорожу на тротуарі дружина Поліщука встановила "через самовільне захоплення її шматка землі Синицями".

"За даними кооперативу, представник Синиці захопив шматок (землі. – Ред.) та погрожував зброєю. Про що подано заяву в поліцію. Синиці кажуть: інцидент перебільшений. Кажуть, (тоді. – Ред.) поверталися з прогулянки додому , на зустріч йшли охоронці з якимось папірцем. Що завгодно брати відмовилися і пройшли повз. Зброї (на відео з камер спостереження. – Ред.) не видно – хоча якість відео не дуже", – зазначили розслідувачі.

Метод впливу на мешканців містечка

Водночас, вони припускають, що насправді такими діями Поліщуки хочуть фактично встановити владу над містечком – і за допомогою куплених земельних ділянок нав'язувати його мешканцям свою волю. Адже дружина Поліщука "купила шматки землі не лише біля будинку Синиці, а й довкола будинків інших сусідів".

"Це може бути якимось важелем вплив на членів кооперативу. Щоб були лояльними і слухняними щодо рішень, які його голова приймає", – йдеться в розслідуванні.

При цьому наголошується: документів щодо рішення кооперативу продати тротуар знайти не вдалося. А у самому кооперативі його не надали.

"Натомість у нашому розпорядженні є кілька рішень кооперативу – правда, жодне з них не стосувалося продажу землі. Підписані ці рішення зборів лише двома людьми: Поліщуком та його дружиною", – загострили розслідувачі.

Водночас вони зазначили: на початку 2024 року Поліщук та його оточення створили ще один кооператив – "Сонячний 7". Який зареєстрували на території вже існуючого "Явору".

"І тепер на нього почали за договорами оренди перекидати ділянки, яку приватизувала дружина Поліщука", – резюмували розслідувачі.

Рішення кооперативу немає?

Водночас, наголошується: оскільки діяльність кооперативу регулюється статутом, у ньому можуть бути передбачені умови вилучення з нього його членів. Щоб це зробити, потрібно, щоб відповідне рішення підтримали понад 75% членів кооперативу.

"Але чи було таке рішення, самі Синиці не знають. Як не знають і в Дмитрівській тергромаді, де розташований кооператив. А в кооперативі Поліщука на запитання про його членів повідомили, що не можуть надати інформацію про них – оскільки не мають дозволу на розголошення" , – констатували автори розслідування.