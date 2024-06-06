Виробництво електроенергії в Україні впало нижче 20 ГВт, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"До повномасштабного вторгнення рф внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт, що було одним з найбільших показників у Європі. Ці потужності наразі впали нижче 20 ГВт через масовані обстріли, або окупацію", - йдеться в статті.

Зазначається, що внаслідок останніх атак по енергетиці рф знищила колосальні 9,2 ГВт потужностей. Через це Україні доводиться обмежувати енергозабезпечення споживачів, бо діючої генерації не вистачає на повне покриття попиту.

Українські чиновники у коментарях виданню сказали, що треба готуватися до життя в холоді та пітьмі і що це нова реальність для України.

Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олександр Литвиненко додав, що схоже на те, що мета рф полягає в тому, щоб зробити життя українців нестерпним.

"Якщо не вжити жодних заходів, то, за нашими розрахунками, у січні населення отримуватиме електроенергію всього від двох до чотирьох годин (на добу)", - наведено у статті слова керівника відділу досліджень енергетики та клімату Київської школи економіки Бориса Додонова.