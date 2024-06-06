Верещук: Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах

Таку думку висловила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в соціальній мережі Facebook.

На її переконання, військовозобов'язані жінки є чудовими кадрами для системи ТЦК, включно з керівними посадами.

"У соцмережах прочитала, що в застосунку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок. От вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади. Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", - вважає Верещук.