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Укренерго: Тривалість відключень напряму залежить від встановлених для кожної області лімітів енергоспоживання

06.06.2024 / 16:25
Після того, як в Україні знову почалися віялові відключення електроенергії, в різних регіонах енергетики відключають побутових споживачів на неоднакову кількість годин.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в інтерв’ю Кирилу Передрію.

За словами керівника енергетичної компанії, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

"Різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це сильно буде впливати на те, який графік відключень буде, наприклад, у населення", - пояснив Кудрицький.

Він навів приклади Дніпропетровської та Закарпатської областей. Перша має потужну промисловість, друга ж характеризується високою часткою споживання серед населення та малих непобутових споживачів. Відповідно, навіть за пропорційного розподілу енергетичних лімітів, ефект віялових відключень для жителів буде різним.

"Вся ця система – вона покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію. А з іншого боку – ще трохи врахувати "обласну специфіку". Зробити так, щоб не було, що на Київщині, наприклад, у людей півдоби немає світла, а на Дніпропетровщині – тільки 20% у людей немає світла", - резюмував Кудрицький.

Укренерго, Кудрицький
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