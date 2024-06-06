Укренерго: Тривалість відключень напряму залежить від встановлених для кожної області лімітів енергоспоживання

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в інтерв’ю Кирилу Передрію.

За словами керівника енергетичної компанії, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

"Різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це сильно буде впливати на те, який графік відключень буде, наприклад, у населення", - пояснив Кудрицький.

Він навів приклади Дніпропетровської та Закарпатської областей. Перша має потужну промисловість, друга ж характеризується високою часткою споживання серед населення та малих непобутових споживачів. Відповідно, навіть за пропорційного розподілу енергетичних лімітів, ефект віялових відключень для жителів буде різним.

"Вся ця система – вона покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію. А з іншого боку – ще трохи врахувати "обласну специфіку". Зробити так, щоб не було, що на Київщині, наприклад, у людей півдоби немає світла, а на Дніпропетровщині – тільки 20% у людей немає світла", - резюмував Кудрицький.