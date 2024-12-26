Сирський: У грудні ЗСУ уразили дронами понад 54 тисячі цілей російських окупантів

Про це розповів головнокомандувач Олександр Сирський.

"Майже половину цього результату - 49% - забезпечили дрони-камікадзе", - зазначив він.

За словами Сирського, на полі бою спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем. Зокрема, росіяни збільшили частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення.

"Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу", - написав він.

Як зазначив Сирський ,найвищі показники продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.