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Сирський: У грудні ЗСУ уразили дронами понад 54 тисячі цілей російських окупантів

06.01.2025 / 12:16
У грудні оператори БпС Сил оборони України уразили понад 54 тисячі цілей російських окупантів.

Про це розповів головнокомандувач Олександр Сирський.

"Майже половину цього результату - 49% - забезпечили дрони-камікадзе", - зазначив він.

За словами Сирського, на полі бою спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем. Зокрема, росіяни збільшили частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення.

"Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу", - написав він.

Як зазначив Сирський ,найвищі показники продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.

Сирський
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