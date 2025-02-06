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Гаврилюк: Мета - якнайшвидше очистити територію України від вибухонебезпечних предметів

10.02.2025 / 15:23
Станом на квітень 2022 року площа забруднених мінами територій становила близько 174 тисяч квадратних кілометрів.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

У Міноборони зауважили, що завдяки спільній роботі операторів з протимінної діяльності та підрозділів з розмінування цей показник вдалося зменшити до 139 тисяч квадратних кілометрів, і робота триває.

"Мета - якнайшвидше очистити територію від вибухонебезпечних предметів, щоб забезпечити безпеку громадян та відновити повноцінну діяльність аграрного сектору й інших підприємств", - додав Гаврилюк.

Однак, за його словами, повноцінне розмінування України може зайняти десятки років.

Нині Україна працює спільно із міжнародними партнерами, щоб прискорити цей процес. Функціонує міжнародна коаліція з розмінування, яка надає суттєву підтримку в реалізації цих заходів.

Гаврилюк
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