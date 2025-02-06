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В трьох регіонах України відкрилися нові Дія.Центри

09.02.2025 / 13:15
В Одеській, Дніпропетровській та Полтавській областях відбулося відкриття чотирьох нових Дія.Центрів.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Дії, передає Укрінформ.

Центри відкрито у місті Балта та селищі Авангард Одеської області, Кривому Розі на Дніпропетровщині та у Великих Сорочинцях на Полтавщині.

"Плюс чотири Дія.Центри в трьох регіонах - це закрита потреба в послугах держави для 94+ тисяч місцевих жителів, зокрема внутрішньо переміщених осіб", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що нові Дія.Центри обладнані для відвідувачів на кріслах колісних та дитячих візках, мають безоплатний Wi-Fi, місця для самообслуговування, сервіси оплати адмінзбору та дитячі куточки.

Дія, Дія.Центр
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